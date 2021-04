Devises : le '$ Index' lâche -0,5% à 91,1 sans cause évidente

Le Dollar reprend sa glissade, et l'écart à la baisse est significatif puisque le billet vert lâche -0,45% face à l'Euro (sous 1,2040), -0,55% face au Franc suisse et au Dollar canadien et il lâche -1,15% face à la Livre vers 1,3985 (les 1,4000 ne sont pas loin).



Cette glissade du billet vert ne trouve pas de justification du côté du différentiel de taux puisque les Bunds affichent +3Pts à -0,23% et les T-Bonds un écart similaire de +3Pts à 1,605%.



L'agenda économique s'annonce très calme aux Etats Unis avec tout juste les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements neufs prévus aux Etats-Unis cette semaine.

Peu d'interventions de membres de la FED au programme, après une déferlante médiatique depuis 3 semaines... mais une 'édition spéciale FED' est toujours possible à tout moment si Jerome Powell a un message à faire passer aux marchés.



Les regards se tourneront surtout vers Francfort, où la BCE rendra jeudi sa décision de politique monétaire, avant la traditionnelle conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde.



La plupart des observateurs s'attendent à une prolongation de la politique monétaire de l'institution, qui devrait réitérer à l'occasion sa détermination à maintenir des conditions financières favorables, sans apporter plus de précisions.



Les analyses s'attendent néanmoins à ce que la banque centrale augmente ses rachats d'actifs d'ici à la fin de l'année.



