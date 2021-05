Devises : le $ décroche après le NFP, au +bas depuis le 25/02

Rude séance pour le Dollar qui chute de pas moins de -0,9% face à l'Euro (vers 1,2175, soit -1,3% sur la semaine), de -0,8% face à la Livre qui se hisse vers 1,40, de -0,7% face au Franc suisse.

Le Dollar retrace son plancher de clôture du 25 février dernier, le dernier support se situe vers 1,235.

Il résiste un peu mieux face au Yen (-0,45%) avec un test de 108,5... mais le plancher des 107,9E se rapproche.



La publication très attendue des chiffres de l'emploi a clairement affaibli le billet vert alors que le risque de 'surchauffe' s'éloigne.



Le 'NFP' du mois d'avril traduit la création de seulement +266.000 emploi alors que le consensus tablait sur une fourchette de 930.000 à 1 million de créations d'emplois (Wall Street n'anticipait par un chiffre inférieur inférieur aux 916.000 du mois de mars en estimation initiale).



Et ce n'est pas la seule surprise puisque les créations de mars sont aussi sérieusement révisées à la baisse de 916.000 vers 770.000 (-146.000) tandis que les chiffres de février sont légèrement revus à la hausse, de 468.000 à 536.000 (+68.000).



Le taux de chômage ressort à 6,1% alors que le consensus tablait sur 6% à 5,8%... enfin, le taux de population active s'établit à 61,7% (on espérait 62%).



Ces chiffres ont fait plonger le rendement des T-Bonds de -8Pts de base vers 1,47% avant qu'il ne se redresse vers 1,57% (les T-Bonds se retrouvent donc en léger repli ce vendredi), le '30 ans' en termine à 2,725% : les chiffres du jour éloignent a priori le risque d'une hausse de taux liée à une 'surchauffe' et un risque d'emballement de la spirale 'prix/salaires'.



Mais attention, le faible nombre de nouveaux emplois signifie que les chômeurs préfèrent continuer de toucher 400$ d'allocation chômage +300$ d'aide fédérale d'urgence par semaine plutôt que d'accepter un job qui leur rapporte à peine plus (et beaucoup moins en temps partiel)... dont les employeurs pourraient se retrouver contraints d'offrir de meilleurs salaires, sauf si les aides aux chômeurs sont rapidement réduites.





