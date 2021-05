Devises : le $ enraye son repli, le Yuan prend +10% en 1 an.

Le Dollar a enrayé sa chute vers 1,226/E (plancher testé par 2 fois les 25 et 26 mai), alors qu'il restait moins de 1% de marge de sécurité avant de basculer dans un scénario beaucoup plus baissier, avec 1,26/E en ligne de mire... et des problèmes de compétitivité en plus pour l'Europe.



Mais c'est Joe Biden qui est venu -peut-être involontairement- au secours du Dollar: des rumeurs font état d'un projet de budget (comprendre de dépenses) de 6.000Mds$ pour 2021/2022, soit près de 1.000Mds$ de plus que ce qui fut injecté dans l'économie américaine en 2020.



Le marché obligataire a clairement accusé le coup, avec des taux qui se sont tendus au fil des heures: le T-Bond '2031' en termine à +3Pts, vers 1,6150%... alors que la veille, il ne se situait plus qu'à 3Pts de base de son plancher du 22 avril.

Ce petit surcroît de rémunération a suffi à ramener le Dollar au-dessus des 1,22/E, 0,90 face au Franc suisse, 1,42 face à la Livre Sterling et 110/Yen.



Mais à moyen terme, une nouvelle prolifération de billets verts provoqueraient

une chute de sa valeur, notamment contre le Yuaun, dont la marge de fluctuation vient d'être ajustée vers le haut: la devise chinoise atteint un zénith de 3 ans, à 6,383 (contre 7,10 il y a 1 an jour pour jour, soit une hausse de +10,2%).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.