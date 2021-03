Devises : le $ faiblit malgré les promesses de la BCE (PEPP)

La baisse du Dollar était générale ce jeudi, le repli s'étageant entre -0,5% (face à l'Euro vers 1,199) et -0,6% (face au Franc suisse et $ canadien).



Il ne bénéficie pas de la meilleure rémunération des T-Bonds US en 'relatif' (+1Pt sur le '10 ans US', -0,4 à -10Pts de base en Europe).

Le billet vert n'a pas non plus profité de la vigueur du marché du travail avec un net repli des inscriptions aux allocations chômage (semaine du 6 mars) aux Etats-Unis, de 754.000 vers 711.000 (chiffre révisé de 745.000 en estimation initiale du Département du Travail).



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a chuté de 193.000 la semaine du 27 février, à 4.144.000.



L'Euro aurait pu être affaibli par l'annonce d'une accélération des achats d'actifs de la BCE dans le cadre du PEPP qui seront poursuivis jusqu'à fin mars 2022 au minimum.



Son enveloppe (1.850MdsE) pourrait être redimensionnée et le rythme des achats mensuels va être significativement augmenté (par rapport à janvier et février) et cela se verra dès fin mars (mais pas encore lundi prochain).

En fait, la BCE est prêt à ajuster (à la hausse) la taille de tous ses instruments.



Christine Lagarde balaye les craintes relatives à l'inflation (+1,5% en 2021, +1,2% en 2022, +1,4% en 2023... le test des 2% étant repoussé à 2024 ou au-delà), à contre-courant des anticipations des marchés.

Elle réaffirme que les taux demeureront nuls à négatifs tant que les prix ne dépasseront pas la limite des 2% (donc pas avant 4 ans).



La BCE révise à la baisse son anticipation de croissance du PIB dans l'Eurozone au 1er trimestre 2021 (objectif à +3,9% maintenu à fin 2021) puis en 2022, de 4,2% à 4,1% et seulement 2,1% en 2023 (révisé inchangé).



