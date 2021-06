Devises : le $ fait l'aller retour 1,1930/1,1975/E

Etrange scénario sur le FOREX: après s'être nettement repli (-0,4% vers 1,1975/E), après publication d'une 'stat' à 14H30, le Dollar s'est vivement repris, dans le sillage de la hausse du rendements des T-Bonds US... et affiche une stabilité parfaite par rapport à jeudi soir.

Il affiche également une variation nulle face au Yen et au Franc suisse, puis face au $ australien.

Il grappille quelques fractions (0,25%) face à la Livre (à 1,3885).



Sur la semaine, le Dollar se replie toutefois de 0,5% face à l'Euro (partant de 1,1860 vendredi dernier).



Contrairement aux marchés obligataires qui se dégradent, les cambistes semblent également juger les chiffres US du jour 'neutres'.



Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de moins de 0,1% en mai par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression globalement inférieure au consensus (+0,5%).



Les revenus ont baissé de 2%, une baisse plutôt moins forte que celle anticipée en moyenne par les économistes (-2,4%). E

La composante la plus surveillée, c'est l'indice des prix 'PCE' qui s'est accru de +0,5% en mai pour s'établir à +3,9% (+3,4% hors énergie et alimentation).

Mais sur les 3 derniers mois, l'indice PCE progresse à un rythme de +5% annuel.

L'indice de confiance des ménages 'Umich' (Université du Michigan) ressort à 85,5, il est révisé en baisse par rapport aux 86,4 publiés en estimation préliminaire à la mi-juin, après 82,9 en avril.



