Devises : le $ plutôt robuste, surtout face au yen (à 111,0).

Séance peu volatile sur le FOREX où le $ évolue en demi-teinte, en hausse de 0,1% face à l'Euro (à 1,1920), même score de 0,1% face à la Livre et au Franc suisse (il reste inchangé face au $ canadien vers 1,2300.

Il s'apprécie de +0,3% face au Yen et test 111,00, son meilleur niveau depuis avril 2019.



L'Euro n'a pas profité de la publication d'un très bon indice d'activité IHS Markit 'flash composite' de l'activité globale dans la zone Euro (qui passe de 57,1 à 59,2, plus forte accélération en 15 ans).



Aux Etats Unis, les ventes de logements neuf ont baissé de -5,9% en mai (tout comme les reventes de logements anciens), mais les prix ont continué d'augmenter et battent de nouveaux records absolus, ce qui témoigne de la vigueur non démentie du marché immobilier.



Le Département du Commerce précise que par rapport à mai 2020, les ventes de logements neufs affichent encore une progression de 9,2%.



Elément important de la statistique : le prix médian d'un logement s'établit désormais à 374.400 dollars, contre 317.000 dollars un an plus tôt, un chiffre qui témoigne de la bonne santé du secteur de l'immobilier, le repli des ventes de logements semblant essentiellement s'expliquer par un manque de stocks de biens disponibles.



En ce qui concerne les spéculations sur un changement de cap -et un durcissement de la politique monétaire- rien à craindre de la part de la FED.

Jerome Powell (qui s'exprimait mardi devant le Congrès) s'accroche à son scénario 'd'inflation transitoire' revenant progressivement vers l'objectif des 2%, ce qui devrait dispenser la FED de remonter ses taux d'ici 2023.

Deux hausses sont anticipées... peut être à partir du second semestre si l'inflation reste sage, mais la croissance pourrait être forte et justifier une 'normalisation' (si elle demeure supérieure à +3%).





