Devises : le $ se reprend mais reste proche planchers de mars

Le Dollar a légèrement progressé ce lundi mais dans des échanges sans reliefs, avec une volatilité contenue.



Le billet vert a cependant touché en début du journée des niveaux comptant parmi les plus faibles depuis le 3 mars (1,211/E).

Il se reprend ce soir et grappille +0,1% vers 1,2080/E; même écart sur la paire $/yen ou $/£.

Le plus gros décalage concernait la paire $/Dollar canadien avec un repli de -0,55% vers 1,2400



Il y avait peu de grain à moudre côté données 'macro' : les T-Bonds sont d'ailleurs restés inchangés à 1,567% après la principale publication macroéconomique du jour qui concernait les commandes de biens durables aux Etats-Unis.

Elles ont rebondi de 0,5% en mars (après -0,9% en février), selon le Département du Commerce, mais le consensus espérait un rebond plus franc (+0,6%).



En excluant le secteur des transports, les commandes de biens durables américaines se sont redressées de 1,6% d'un mois sur l'autre en mars. Hors défense, elles se sont aussi accrues de 0,5% le mois dernier.



L'attentisme semble avoir prévalu en cette veille de début du FOMC (Federal Open Market Committee) de la Fed qui se réunit pour deux jours.

La FED annoncera sa décision sur les taux mercredi soir et la grande majorité des économistes s'attendent à un 'statu quo' au vu de la dynamique favorable qui sous-tend actuellement l'économie américaine.



