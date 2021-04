Devises : léger raffermissement du Dollar, Livre plus faible.

Le FOREX n'a pas semblé surpris par les -robustes- chiffres US et le Dollar n'a progressé que modérément face à l'Euro : +0,25% vers 1,200, +0,2% face au Franc suisse à 0,9185 et quasi stabilité face au Yen (+0,1%) à 108,1.

C'est la Livre qui enregistre le plus fort recul avec -0,7% face au $ (à 1,3885) et -0,5% face à l'Euro à 0,8678.



La rémunération des T-Bonds US n'entre pas en ligne de compte avec un écart symbolique de 0,5Pt de base à 1,8500% face à des Bunds ou des OAT quasi stables... sauf face à la Livre avec des Gilts qui effacent -3Pts de base vers 0,7350%.



Le Dollar aurait pu profiter de chiffres US très robustes : l'indice des indicateurs avancés (LEI) aux Etats-Unis a augmenté de 1,3% en mars (contre 0,6% attendu), à 111.6, après une baisse de 0,1% (chiffre révisé par rapport à +0,2%) en février et une hausse de 0,5% en janvier, selon le Conference Board (qui prévoit désormais que la croissance du LEI puisse atteindre 6% d'une année sur l'autre).



Les ventes dans l'immobilier ancien réaccélèrent en mars avec un bond de 12,3% par rapport à février, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Si les ventes ont baissé de -3,7% (à 6,01Mns en rythme annuel) ce n'est pas un signe de ralentissement de la demande mais la conséquence d'une pénurie de biens disponibles.



La NAR fait par ailleurs remarquer que le prix médian des maisons anciennes a grimpé de 17,2% le mois dernier (en rythme annuel), soit une hausse record, pour atteindre un plus haut historique de 329.100 dollars (contre 325.00$ au sommet de la bulle immobilière début 2006).



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont de nouveau reculé des près de -40.000, à 547.000, ce qui est bien mieux que les 610.000 anticipés.



Pas de chiffres en Europe mais une conférence de la BCE sans surprise: la BCE va continuer d'accélérer ses rachats d'actifs dans le cadre du PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program d'un montant de 1.850MdsE) au cours des prochains mois, à un rythme bien plus soutenu qu'au début du 1er trimestre.



La BCE dément une action de concert avec la FED sur la stratégie de relance de nos économies et n'évoque pas d'action sur les changes.



