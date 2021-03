Devises : peu de mouvement avant conclusion FOMC (FED) demain

Les tendances en place la veille sur le FOREX se confirment ce mardi avec un Dollar quasi au point mort et un Franc suisse qui poursuit sa hausse, au même rythme que lundi, avec +0,2% face au $ et +0,4% face à l'Euro.

La prudence domine avant le communiqué final du FOMC de la FED qui s'achèvera demain.

Le Dollar grappille encore +0,2% face à l'Euro vers 1,1905, sans que le différentiel de rendement y soit pour grand chose.

La paire $/£ (le 'cable') se stabilise autour de 1,3895, le Yen grappille 0,15% face au billet vert et 0,35% face à l'Euro.(à 129,70).



Cette séance s'est avérée riche en indicateurs 'macro' aux Etats Unis où les ventes de détail aux États-Unis ont chuté contre toute attente de -3% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus de marché anticipait un repli de -0,4%, après un bond de 7,6% en janvier (révisé de +5,3% en estimation initiale).

Il n'a pas été tenu assez compte de la paralysie d'un tiers des Etats Unis mi-février pour cause de tempête de neige.



La production industrielle des États-Unis a diminué de 2,2% en février selon la Réserve fédérale (après une hausse de 1,1% en janvier), alors que les économistes espéraient en moyenne une légère progression de +0,2%... mais il fallait tenir compte des grosses perturbations météorologiques de la mi-février.



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en repli de 1,7 point de pourcentage en rythme séquentiel, à 73,8% le mois dernier, alors que le consensus de marché visait un taux à peu près stable.



Le chiffre le plus regardé concernait dans un contexte de questionnement sur l'inflation concernait les prix à l'importation aux États-Unis : ils ont augmenté de 1,3% en février par rapport au mois précédent, progression un peu supérieure au consensus, mais de 0,4% seulement hors produits pétroliers (données compilées par le Département du Travail).



De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé séquentiellement de 1,6% en données brutes et de 1,5% hors produits agricoles. Par rapport à février 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont augmenté respectivement de 3% et de 5,2%... un chiffre très 'fort'.



En France, les prix à la consommation de la France augmentent de 0,6% (sur 12 mois) en février 2021, comme le mois précédent, selon l'Insee qui révise donc son estimation initiale à la hausse de 0,2 point pour le mois écoulé.



