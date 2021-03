Devises : $ se replie, le plan 'BBB' de 2.000Mds$ coûte cher

Le Dollar consolide de -0,3 à -0,5% face à la plupart des devises (de -0,3% face à l'euro vers 1,1755, -0,5% face à la Livre et le $ canadien).

Seul le Yen se montre plus faible contre toutes devises avec un repli de -0,25% face au billet vert (à 110,6E) et -0,55% face à l'Euro.



Le Dollar semble affaibli par les questionnements sur le financement du d'un plan (baptisé 'Build Back Better') de 2.000Mds en faveur des infrastructure (sur 8 ans) qui être rapidement adopté par le Congrès... et qui sera également fortement créateur d'emplois (dans les secteurs des transports, véhicules électriques, fourniture d'eau, internet haut-débit, électricité et semi-conducteurs).



Il serait financé par un taux d'impôts sur les sociétés à 28% (21% sur les bénéfices hors des frontières)... mais cela suffira t'il ?



La faiblesse du $ semble peu explicable par son 'rendement' puisque les OAT, BTP et Bunds se détendent tandis que les T-Bonds américains oscillent entre 1,715 et 1,7300% (inchangés).

Ils ne se sont pas dégradés comme on l'a souvent observé après de 'bons chiffres' : le PMI de Chicago a fait un bond de +7Pts à 66,3 (il était anticipé à seulement 60,3).



Autre 'bon chiffre': le secteur privé des Etats-Unis a créé 517.000 emplois en mars selon le cabinet Challenger/ADP, dépassant un peu l'estimation moyenne des économistes: c'est un triplement par rapport aux 176.000 créations de février (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 117.000).



Cette forte accélération des créations de postes en mars s'appuie principalement sur les 437.000 nouveaux emplois générés par le secteur des services (tourisme restauration), tandis que celui de la production de biens en a créés 80.000 (le plan 'Build Back Better' en créera beaucoup plus).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.