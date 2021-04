Devises : séance calme, chute du $ canadien après le budget.

Séance très calme sur le FOREX où le Dollar a paru une fois de plus immunisé contre les turbulences et la volatilité des marchés: jeudi dernier, c'était le grand écart sur l'obligataire, ce mardi, c'est le grand écart sur les actions, avec un gros différentiel de performance entre Wall Street (-0,8%) et les places européennes (-2% et jusqu'à -3%).



Pourtant, la paire Euro-Dollar ne bouge pas (1,2020), pas plus que la paire $/Yen (108,1) ou la paire $/ChF (+0,2% à 0,9165).



Le seul écart notable concernait le $ canadien qui chute de -0,7% vers 1,26/$ après la présentation du budget du Canada qui accusera un lourd déficit de -154,7Mds$ (6,4% du PIB) après -354,2Mds$ en 2020-2021 (-16,1% du PIB)... et Ottawa ne prévoit pas de retour à l'équilibre d'ici 2026.

Le montant des déficits cumulés atteindra cette année un record de 1.200Mds$, soit 51,2% du PIB.



Aucune statistique 'macro' n'est venue animer les échanges et la rémunération du Dollar a légèrement reculé (sans conséquence) avec des T-Bonds US qui se détendent ce soir de -3,4Pts vers 1,565%, tout comme les Bunds (-3Pts) à -0,265%.



