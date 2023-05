Devises : net affaiblissement du $, plus modéré de l'Euro

L'affaiblissement du Dollar n'a fait que s'accentuer à mesure que l'on se rapprochait du communiqué de la Réserve fédérale : le Dollar Index a carrément dérapé de -0,6% vers 101,36 et se rapproche de son plancher annuel.

Le billet vert cède -0,5% face à l'euro vers 1,1050, de -0,7% face à la Livre et le Franc suisse, et il lâche un bon -0,9% face au Yen à 135,30.



L'Euro de son côté s'est montré faible contre la plupart des devises et cède -0,25% face au Franc suisse et la Livre, -0,4% face au Yen.



Jerome Powell tiendra une conférence de presse dans la foulée et les investisseurs comme les cambistes tablent ouvertement sur un discours prudent, où l'hypothèse d'une 12ème hausse au mois de juin (vers 5,25/5,50%) serait présentée comme improbable.



Pour ce 3 mai, peu ou pas de suspens : depuis de longues semaines, la banque centrale américaine a préparé les esprits à un nouveau tour de vis de 25 points de base (fourchette 5,00/5,25%), reste à découvrir si elle laisse la porte ouverte à une 12ème hausse en juin (vers 5,25/5,50%).

Le rendement du '2 mois' US qui s'est hissé vers 5,27/5,30% en séance démontre qu'il subsiste une infime anticipation de 'taux final' à 5,5%.



Le Dollar n'a absolument pas profité de la publication de chiffres de l'emploi plus robustes que prévu dans le secteur privé en avril.



L'enquête ADP montre que le secteur privé aux Etats-Unis a généré 296.000 emplois en avril selon ADP, un chiffre largement supérieur aux attentes (180.000) soit un doublement par rapport aux 142.000 du mois précédent, un nombre révisé en très légère baisse par rapport à une estimation initiale qui était de 145.000.

'Les employeurs embauchent de façon agressive tout en contrôlant les salaires', commente Nela Richardson, économiste en chef d'ADP. 'Nos données montrent également que moins de personnes changent d'emploi'.



Autre chiffre très attendu, le PMI composite (activité anticipée dans le secteur privé américain) a vu sa croissance s'accélérer en avril, selon S&P Global dont l'indice s'est établi à 53,4 en estimation définitive pour le mois écoulé, contre 53,5 en estimation flash, mais après 52,3 le mois précédent.

La croissance du secteur tertiaire aux Etats-Unis (ISM) s'est poursuivie au mois d'avril, à 51,9 contre 51,2 en mars selon l'enquête mensuelle réalisée auprès des directeurs d'achats par l'Institute for Supply Management, ce qui représente un quatrième mois consécutif en zone d'expansion de l'activité.



Le sous-indice des nouvelles commandes a progressé à 56,1, après 52,2 le mois précédent, tandis la composante de l'emploi a reculé à 50,8, contre 51,3 en mars, tout en demeurant en territoire de croissance.

La mesure des prix acquittés s'est quant à elle accrue, passant à 59,6 contre 59,5 le mois passé.









