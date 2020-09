Devises : net 'pullback' de l'E/$ après test résistance 1,20

01/09/2020 | 20:30

Le test du plancher symbolique -et surtout technique- des 1,200 par le Dollar face à l'Euro (avec un plus bas à 1,2010) a provoqué un réflexe de prises de bénéfices sur l'Euro qui a rechuté de 100 'pips' en quelques heures pour finir en baisse de -0,2% ce mardi soir.



Les '1,20' constituent un point de bascule majeur car il s'agit du sommet du canal de consolidation (donc baissier) long terme de l'Euro amorcé sous les 1,60: au-delà, l'Euro progresserait jusque vers 1,22 (ex-support de 2010 à 2012) puis 1,245 (test tout début janvier 2018).



La publication de plusieurs indices PMI un peu 'contradictoires' en Europe n'explique guère le rally de la matinée vers 1,20/$: il s'agissait peut-être d'une volonté d'aller tester la solidité de la résistance.



L'Indice PMI IHS Markit signale une contraction du secteur manufacturier français: il rechute de 52,4 en juillet à 49,8 pour le mois d'août, ce qui questionne le scénario d'une reprise vigoureuse après les croissances modérées enregistrées en juin et en juillet.



La reprise du secteur manufacturier de la zone euro amorcée en juillet s'est poursuivie en août, mais elle semble plafonner au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui s'est établi à 51,7, confirmant son estimation flash et ne se repliant que marginalement par rapport à juillet (51,8).



L'indice a en effet été soutenu par de fortes expansions de la production et des nouvelles commandes. La confiance affiche son plus haut niveau depuis plus de deux ans mais le fort recul de l'emploi s'est poursuivi.



L'Allemagne a certes révisé -officiellement- sa prévision de contraction économique de -6,5 à -5,8 (ce qui est bon pour l'Euro), mais c'était déjà acté depuis une semaine et les premières 'rumeurs'.



Le rebond Dollar ce mardi après-midi pourrait être en partie justifié par

la publication d'un bon indice ISM (Institut for Supply Management) US au mois d'août : il s'est établi à 56,0 contre 54,2 en juillet alors que le consensus tablait sur 54,5.

Le billet vert progresse ce soir de +0,6% face au Franc suisse mais de seulement 0,1% face au Yen et face à la Livre Sterling









