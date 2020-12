Devises : net rebond de la Livre dans l'espoir accord Brexit

Le marché des changes s'est montré plutôt calme ce mercredi, à l'exception de la Livre qui se redresse nettement face à toutes les devises (de +1% en moyenne) alors que son rendement fait un bond de +10Pts, de 0,185 vers 0,285%.



La £ est dopée par des rumeurs d'accord commercial UE/UK imminent afin d'éviter un 'no deal Brexit' (certains observateurs spéculent même sur une poursuite des négociations au-delà du 1er janvier).

La £ se redresse vers 1,3510/$ et elle reprend +0,9% face à l'Euro.



Le Dollar s'effrite de -0,2% vers 1,2185/E, il recule de près de -0,5% face au $ canadien, vers 1,285.



Les T-Bonds US se tendent pourtant de +3,7Pts à 0,955% après publication plusieurs statistiques plutôt décevantes aux Etats Unis.



Selon le Département du Commerce, les dépenses de consommation des ménages US ont par exemple reculé de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, une baisse globalement plus forte que celle attendue en consensus.



Leurs revenus se sont même contractés de 1,1%, une contraction nettement supérieure à celle anticipée par les économistes.

Mais ce n'est que temporaire: les 'chèques fédéraux' vont arriver (600$ par ménage +600$ par enfant selon les termes du plan de soutien de 900Mds$ en cours d'adoption) afin de doper la consommation en fin d'année.



Enfin, le Département du Commerce annonce qu'après un repli de 2,1% en octobre, les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont plongé de 11% le mois dernier à un volume annualisé de 841.000 unités, alors que le consensus n'attendait qu'un recul bien moindre (c'est un net coup d'arrêt à une phase de croissance forte depuis juin dernier).



