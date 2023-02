Devises : net rebond du $, et si la FED allait au-delà de 5%

Le Dollar poursuit son redressement en ce début de semaine : le Dollar-Index reprend +0,8% à 103,75 et continue de s'éloigner de son plancher des 100,82 du 2 février (point bas post FOMC).



Le billet vert grimpe de +0,7% face à l'Euro vers 1,0715, il flambe surtout de +1,2% face au Yen à 132,75 mais il ne grappille que +0,3% face à la Livre, dopée par un rendement qui fait un bond de +22Pts de base ce lundi (vers 3,27%), ce qui la propulse également à +0,4% face à L'Euro à 0,8915.

Le Franc suisse se montre également très robuste : il ne cède que 0,25% face au $ mais prend 0,5% face à l'Euro à 0,994.



Après avoir voulu croire que Jerome Powell ouvrait la porte à un 'pivot' (monétaire, vers une décrue du loyer de l'argent) avec l'évocation d'une 'dynamique de désinflation', voilà que cette conviction s'étiole (le marché n'aurait voulu retenir que ce qui alimentait son optimisme et négligé des propos plus fermes concernant la lutte contre l'inflation).



La FED pourrait donc aller plus loin que les 5/5,25% anticipés comme taux final : 60% de spécialistes prévoient une ultime hausse de +25Pts en mai... mais cela pourrait ne pas être la dernière car l'économie américaine ne semble pas ralentir globalement, même si l'immobilier corrige et que la 'tech' a licencié 94.000 salariés (88.000 +6.000 annoncés chez Dell ce 6 février).



Alors que le 'NFP' publié vendredi a stupéfait Wall Street, Janet Yellen vient de résumer assez clairement la situation : 'lorsqu'on a plus de 500.000 créations d'emplois et un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans et des tensions salariales, on n'est pas en récession'.



Certains économistes n'hésitent plus à évoquer une situation de surchauffe aux Etats Unis.

C'est loin d'être le cas en Europe où le crédit pour les entreprises se fait de plus en plus rare et ardu.

Un ralentissement économique est donc susceptible d'affaiblir l'Euro.



Côté macroéconomie, la semaine sera surtout marquée par la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, dont la parution avait été repoussée en raison de problèmes techniques la semaine passée.



