Devises : net recul $ à 1,183/E, perd son statut de refuge ?

05/11/2020 | 22:23

Après s'être montré stable la veille, le Dollar décroche soudain de -0,9% face à l'Euro (vers 1,1830), de -0,8% contre le Yen à 103,7E.

Il chute, comme à retardement, au lendemain d'une soudaine détente des taux de -12Pts vers 0,77% (qui ne l'avait pas impacté).



Aujourd'hui, il serait victime d'une atmosphère de 'full risk on' sur les indices boursiers (comme cela n'avait pas été le cas la veille avec +4% sur le Nasdaq).



Si les T-Bonds consolident leurs gains ce jeudi (+1,5Pt à 1,783%), ils ne reperdent pas beaucoup de terrain.



Les commentateurs évoquent de plus en plus ouvertement le retour en force des banques centrales pour contrebalancer les difficultés causées par la crise sanitaire et notamment les reconfinements.



La BCE se retrouvera dans l'obligation de réinjecter massivement (via son programme PEPP) à mesure que les perspectives du 4ème trimestre 2020 et du 1er trimestre 2021 se dégraderont (les mesures sanitaires brident de plus en plus étroitement l'activité économique).

La FED devra suppléer des plans de relance moins ambitieux aux Etats Unis: elle réaffirme dans son communiqué sa détermination a utiliser tous ses outils monétaires.









