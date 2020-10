Devises : net repli du $ sous 1,1875/E, envolée de la Livre

21/10/2020 | 19:07

Le Dollar poursuit sa chute (-0,4% vers 1,1875/E) et ne profite même pas de la hausse de rendement des T-Bonds 2030 (+3Pts à 0,800%, et même jusqu'à 0,835%) qui s'avère plus rapide qu'en Europe où les Bunds affichent +1,7Pt à -0,589%, nos OAT +1,2Pts à -0,3100%.



Le mouvement le plus spectaculaire concerne le 'cable', c'est à dire le couple $/£ avec une devise britannique qui s'envole de +1,7% vers 1,3165 (contre +1,20% face à l'Euro alors que les Gilts affichent +5,5Pts de rémunération).



La baisse du $ propulse symétriquement l'or vers 1.928$ (+0,9%).



Le cambistes semblent s'accrocher à l'espoir d'une issue favorable dans les discussions autour de la relance budgétaire aux Etats-Unis , ce qui déboucherait sur l'injection de 1.800 à 2.000Mds$ tout droit sortis de la planche à billet.



En cas d'échec, la mise en oeuvre serait repoussée bien au-delà des présidentielles du 3 novembre, probablement jusqu'à fin janvier, c'est à dire l'installation des 2 chambres du Parlement et l'investiture officielle du Président.







