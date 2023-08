Devises : nette progression du Yen, le $ reprend +0,5%

Nette remontée du Dollar qui profite surtout de l'affaiblissement de l'Euro (-0,75% vers 1,0840$) après des statistiques traduisant un ralentissement de la consommation en France cet été (tandis qu'elle progresse nettement aux Etats Unis) et un tassement de l'inflation en Europe (sauf en France cette fois-ci).



Mais la vedette du jour, c'est le Yen qui reprend 0,5% face au billet vert et +1,25% face à l'Euro: le Japon devrait profiter des mesures de relance chinoises annoncées cette semaine.

Le $-Index reprend 0,55% à 103,7, un écart comparable au gain du Dollar face au Franc suisse.

Le Dollar canadien a lui aussi rebondi, dans les mêmes proportions que le Dollar, vers 1,4680/E.



La journée a été poncttuée par une déferlante de statistiques : en France, le PIB du 2ème trimestre est confirmé à +0,5% par rapport au trimestre précédent, selon les données détaillées de l'Insee.



Par ailleurs, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,8% sur un an en août 2023, marquant donc une accélération sensible après +4,3% le mois précédent (hausse du prix des carburants oblige), selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois.



Mais le chiffre le plus marquant, c'est le ralentissement des dépenses de consommation des ménages français : elles ont augmenté de 0,3% sur un mois en volume, après +0,9% en juin, selon les données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables de l'Insee.

Le taux d'inflation annuel de l'Eurozone est resté stable à 5,3% en août par rapport à juillet selon la 1ère estimation publiée par Eurostat (le consensus Reuters tablait sur un ralentissement à 5,1%.)



La bonne surprise provient de l'inflation 'core' (hors alimentation, énergie et tabac) qui ralentit à 5,3% après 5,5% en juillet.



Agenda chargé également outre-Atlantique avec les dépenses de consommation des ménages qui ont augmenté de 0,8% en juillet par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression légèrement supérieure aux attentes, pour des revenus en croissance de seulement 0,2%.



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE s'est établi à 3,3% en rythme annuel pour juillet, en accélération donc par rapport à 3% le mois précédent. En excluant les produits alimentaires et l'énergie, le PCE 'core' est remonté de 4,1% à 4,2% d'un mois sur l'autre.



Les revenus des salariés progressent de +0,2% contre +0,3% précédemment.

Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -4.000 à 228.000.



