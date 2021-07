Devises : ni la BCE, ni les chiffres US n'impactent le FOREX

Le Dollar reprend son ascension avec +0,25% vers 1,1775/E bien que la détente des taux soit assez comparable sur les T-Bonds avec -3Pts (1,25%) et les Bunds (-3Pts à -0,423%).

Le Dollar s'effrite de -0,1% face au Yen (dont le rendement est fixé une fois pour toute à 0,00%) et gagne 0,3% face au Franc suisse à 0,9200%.



L'euro a connu quelques mouvement contrastés vers 14H30/14H45 avant de revenir à ses niveaux initiaux, pré-parution du communiqué de la BCE.



Le conseil des gouverneurs a révisé ses indications prospectives sur les taux d'intérêt, pour 'souligner son engagement à maintenir une politique monétaire toujours accommodante afin d'atteindre sa cible d'inflation'.



Le conseil s'attend à ce que 'les taux d'intérêt directeurs restent à leurs niveaux actuels ou à des niveaux inférieurs jusqu'à ce que l'inflation atteigne 2% bien avant la fin de son horizon de projection et durablement pour le reste de l'horizon de projection'.



Il estime que les progrès réalisés en matière d'inflation sous-jacente sont suffisamment avancés pour être compatibles avec une stabilisation de l'inflation à 2% à moyen terme. Cela peut impliquer une période transitoire d'inflation modérément supérieure à la cible.

Il est beaucoup trop tôt pour envisager un ralentissement des rachats dans le cadre du PEPP, cela n'a même pas été discuté.

Le BCE anticipe un retour au rythme de croissance pré-crise au 1er trimestre 2022 et parie sur une inflation inférieure à 2% en 2022.



Jusque là, rien que de très conforme aux attentes... mais il n'y aurait pas eu unanimité au sujet des 'orientations prospectives'.



Côté chiffres US, le Dollar n'est pas affecté par la hausse de +51.000 inscriptions aux allocations chômage, à 419 000, le consensus tablait sur une stabilité.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 3 236 000, soit une baisse de 29 000 par rapport au niveau révisé de la semaine du 5 juillet, ce qui constitue le plus bas niveau depuis mars 2020.

Les reventes de logements anciens ont augmenté de 1,4% aux Etats-Unis au mois de juin, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR). A 5,86 millions d'unités en rythme annualisé, elles ressortent néanmoins légèrement inférieures aux attentes.



La NAR précise que le stock de maisons invendues a augmenté de 3,3% à 1,25 million, soit 2,6 mois de stocks (-18,3% sur 1 an), et que le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 23,4% en comparaison annuelle, deuxième plus forte hausse depuis janvier 1999.



Les indicateurs avancés du Conference Board progressent +0,7% au lieu des +0,8% visés par le consensus (c'est donc assez proche).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.