Devises : nouveau test de la résistance des 1,2310 sur l'E/$.

La première séance officielle sur le Forex a consacré un féroce appétit apparent pour l'Euro, lequel a fusé de +1,4% jusque vers 1,2309/$ vers 15H35 (retracement du zénith du 30 et 31/12), alors que Wall Street battait ses records, retraçant son zénith de fin 2020.



Mais il s'agit surtout d'un effet 'rattrapage' car le marché des changes n'a pas été aussi volatil en général : la parité Yen/$ est quasi-stable, de même que la parité Euro/yen.



Quelques prises de bénéfices ont ramené l'euro vers 1,2250/$, le billet vert lâchant tout de même -0,9% depuis vendredi.

La Livre a nettement fléchi face au Dollar (-0,85% à 1,356%) et face à l'Euro (-0,9%) pour cette 1ère journée de désarrimage commercial et douanier officiel face à l'UE.



Le billet vert n'a pas profité de 1ers chiffres 'macro' robustes aux Etats Unis: le PMI de l'activité manufacturière US d'IHS Markit progresse vers 57,1 en décembre 2020, contre 56,7 en novembre, inscrivant un 'pic' depuis septembre 2014.



Les T-Bonds US qui avaient entamé la séance avec une rémunération proche de 0,95% se détendent ce soir de -4Pts (comme les Bunds) vers 0,91% : il n'y a donc aucun décalage du couple E/$ qui puisse s'expliquer par un écart de rendement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.