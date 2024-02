Devises : nouvel effritement du $ (-0,1%), Franc suisse +0,5%

Le Dollar s'effrite de -0,1% et retombe -très légèrement- en deçà du précédent seuil de résistance : le '$-Index' se replie vers 104,10.

Les écarts restent modestes sur la plupart des paires de devises (l'Euro se redresse de 0,15% vers 1,0770$, la Livre reprend 0,25% et la devise la plus dynamique fut le Franc suisse avec +0,5% à 0,8735.



Les chiffres US du jour ont peu impacté les changes : le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement creusé à 62,2Mds$ en décembre 2023, par rapport à celui de 61,9 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 63,2 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 0,5% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une hausse à peu près parallèle des importations de biens et services par les Etats-Unis, de 1,3% à 320,4 milliards de dollars, et de leurs exportations, de 1,5% à 258,2 milliards.

Dans la même thématique, la France affichait de son côté un déficit commercial de 100MdsE à fin 2023, soit +40MdsE par rapport à 2019 (mais c'est un moindre mal après -163MdsE en 2022).

NB : la part de marché de la France dans le commerce mondial est tombé de 5,4% à 2,7% en 20 ans.



Enfin, la production industrielle allemande a subi en décembre une baisse bien plus marquée que prévu (-1,6%) montrent des statistiques officielles publiées mercredi qui confortent la mauvaise passe connue actuellement par la première économie d'Europe : il s'agit de son sixième mois consécutif de repli... mais pas d'impact sur l'Euro ce mercredi.







