Devises : nouvelle semaine de repli du $, un effet Yellen ?

La glissade du Dollar s'accélère ce vendredi (-0,4% vers 1,1960/E) après une séance de pause jeudi (jour férié aux Etats Unis) mais où la tendance au repli du $ s'était confirmée.

Sur la semaine écoulée, le billet vert lâche -1% face à l'Euro, sur le mois, c'est un repli de -1,6% et sur 12 mois, la perte avoisine -9%.



Le Dollar cède -0,15% à la fois vis-à-vis du Yen, du Franc suisse et du Dollar canadien, puis -0,3% face à la Livre (qui tient le choc malgré un risque grandissant de 'no deal Brexit' si la visite de Michel Barnier ce weekend à Londres n'aboutit pas à une ébauche d'accord à finaliser d'ici le 31 décembre).



La fermeté de l'Euro s'explique difficilement par les chiffres du jour puisqu'en Europe, le sentiment économique se dégrade en novembre, de -3,5 à 87,6 dans l'Eurozone et de -3,6 points à 86,6 dans l'ensemble l'UE à 27.



C'est la première chute de ces indices 'de confiance' depuis le printemps dernier, la dégradation provient essentiellement du commerce de détail et des services, l'industrie et la construction résistent.



Il faut donc chercher du côté des anticipations relatives aux injections de la FED dans le cadre d'une politique de relance budgétaire que Janet Yellen soutiendra avec vigueur... ce qui signifie beaucoup d'émissions du Trésor.



La FED a injecté beaucoup plus de $ dans l'économie US depuis mi-septembre 2019, même si le 'bilan' de la BCE apparaît supérieur en termes d'encours avec plus 7.900Mds$ contre 7.200Mds$ pour la FED (rappel: le bilan de la BCE était de 4.700MdsE fin novembre 2019, soit environ 5.600Mds$).



Citygroup s'attend à ce que les pays de la Zone Euro empruntent 1.200 milliards d'euros l'année prochaine se décomposant en 800MdsE de rééchelonnement des dettes arrivant à maturité, plus 400MdsE de dette supplémentaire.

La BCE détiendra ainsi 21% de toutes les dettes existantes souveraines existantes.









Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.