Devises : parités figées en l'absence de cambistes américains

03/07/2020 | 17:28

Calme plat sur le marché des changes en ce vendredi de congé aux Etats Unis (célébration de l'Independance Day demain 4 juillet).

L'Euro avait un peu fléchi (-0,2% vers 1,1215/$) sur l'annonce de la démission du gouvernement d'Edouard Philippe et le remplacement du 1er ministre par Jean Castex (l'ex secrétaire général de l'Elysée d'Emmanuel Macron, qui occupa cette fonction sous Hollande) qui formera le prochain gouvernement... mais la parité E/$ est revenu à l'équilibre à 1,1240/1,1245 (autrement dit, variation nulle face au $ depuis le 21/12/2019).

L'Euro grappille quelques fractions face à la Livre Sterling: +0,1% à 0,902, ce qui porte à +6,75% sa hausse cette année.



Le premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré ce vendredi qu'il n'y avait pas d'urgence à conclure un accord sur le plan de relance 'mutualisé' de 750MdsE proposé par le tandem Macron/Merkel (et cette dernière confirme que 'les négociations sur le fonds de relance de l'UE sont difficiles').



L'Euro n'avait pas non plus réagi la veille au soutien du Parlement allemand à l'action de la BCE dont la légitimité avait été mise en doute par la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe.



Il ne bénéficie pas non plus de la nette amélioration du PMI manufacturier en Europe de 31,9 vers 48,5.

De son côté, l'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche pour sa part à 48,3 (30,5 en mai, estimation flash à 47,3), son plus haut niveau depuis février dernier.



En France, l'indice composite de l'activité globale calculé par IHS Markit ( à 51,7 en juin), met en évidence une hausse modérée de l'activité dans le secteur privé français, avec une croissance marquée de la production dans le secteur manufacturier, alors que dans le secteur des services, l'activité n'a que très légèrement augmenté par rapport au mois de mai.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.