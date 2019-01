Devises : pas de reprise pour la monnaie unique

22/01/2019 | 12:23

Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait sans tendance contre le dollar américain (- 0,06% à 1,1363 dollar), tout en s'effritant un peu plus contre le franc suisse (- 0,12%), le sterling (- 0,18%) et le yen (- 0,25%).



Principal indicateur européen de la matinée, l'indice ZEW mesurant le sentiment économique en Allemagne est ressorti à - 15 points au titre de janvier, ce qui représente une amélioration par rapport au mois précédent (- 17,5) alors que le consensus anticipait au contraire une nouvelle dégradation (- 18,4).



'Il est remarquable que l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne ne se soit pas davantage détérioré en raison du grand nombre de risques économiques mondiaux', a commenté le président de l'institut économique, Achim Wambach.'De nouveaux catalyseurs potentiellement négatifs, comme le rejet de l'accord de Brexit par la Chambre des communes britannique et la croissance relativement faible en Chine au dernier trimestre de 2018, ont donc déjà été anticipés', a-t-il aussi déclaré.



Cela étant, ce même indicateur pour l'ensemble de la zone euro est ressorti à - 20,9, quasi-inchangé par rapport à décembre (- 21) alors que le consensus tablait sur - 20,1.



Quid de l'agenda américain de l'après-midi ? 'De nombreuses statistiques ne sont pas publiées outre-Atlantique à cause du bras de fer entre la Maison Blanche et les Démocrates. Il est donc difficile d'avoir une vision de l'état de l'économie américaine en ce début d'année', soulignent ce matin les spécialistes de Saxo Banque.



'A en juger par l'indice de confiance du consommateur américain (publié vendredi dernier), l'impact du shutdown est notable mais dans l'ensemble, l'économie américaine montre une bonne résilience, comme lors de l'épisode de 2013', ajoutent-ils.



EG







