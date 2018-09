Devises : pas de tendance sur le marché mercredi midi

12/09/2018 | 12:24

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tassait avec modération face à sa contrepartie américaine, en cédant 0,07%, mais se traite cependant sous la barre des 1,16 dollar, à 1,1592. Les tendances sont aussi peu marquées face aux autres grandes devises avant le terme des réunions de la BCE et de la Banque d'Angleterre, demain midi.



En attendant, l'agenda statistique européen de la matinée n'était pas des plus engageants : la production industrielle italienne s'est repliée de 1,8% entre juin et juillet, alors qu'elle n'était attendue en retrait que de 0,4%, et de 0,1% dans la zone euro contre des attentes de + 1%.



A propos du sterling, les analystes de Saxo Banque soulignent que 'le gouvernement britannique a annoncé que le gouverneur Mark Carney va voir son mandat prolongé jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, afin certainement de faire face aux premières conséquences concrètes de la séparation du Royaume-Uni de l'Europe. Il s'agit d'une continuation à la fois de la politique monétaire mais encore plus de l'approche en termes de stabilité financière', estiment-ils. Sans que cela ne doive avoir de conséquence marquée pour les parités de devises.



Par ailleurs, le patron de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est déclaré favorable à une augmentation du rôle de l'euro dans les échanges internationaux dans son discours sur l'état de l'Union européenne. Il a notamment jugé 'aberrant' que l'UE libelle ses achats d'énergie et ses ventes aéronautiques en dollars américains. M. Juncker entend formuler des propositions en ce sens d'ici la fin de l'année.



Les statistiques américaines seront peu nombreuses cet après-midi, à l'exception des prix à la production.



EG





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.