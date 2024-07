Devises : petite journée, le Dollar profite du repli du Yen

Le 16 juillet 2024 à 18:42 Partager

(CercleFinance.com) -L'Euro réagit peu à la mauvaise surprise constituée par le baromètre 'ZEW' du sentiment économique pour l'Allemagne : il a baissé en juillet pour la première fois depuis un an, s'établissant à 41,8, soit 5,7 points de moins que sa valeur de juin.



'Le fait que les exportations allemandes aient diminué plus que prévu en mai, l'incertitude politique en France et le manque de clarté concernant la future politique monétaire de la BCE ont contribué à cette évolution', explique Achim Wambach, le président de ZEW.



En revanche, l'évaluation de la situation économique en Allemagne s'est légèrement améliorée, au vu de l'indicateur anticipé qui a augmenté de 4,9 points ce mois-ci, pour s'établir à -68,9.



L'Euro ne s'effrite que de -0,1% face au Dollar vers 1,0880.



Le FOREX a été calme (le '$-Index' grappille +0,2% vers 104,40): la parité la plus volatile fut le $/Yen avec +0,4% vers 158,6... et c'est ce qui explique 2/3 de la hausse du billet vert.



Les 'stats' US ont été nombreuses mais sans réel impact : les ventes au détail aux Etats-Unis: après avoir augmenté de 0,3% en mai par rapport au mois précédent (chiffre révisé d'une hausse de 0,1% annoncée initialement), les ventes de détail aux Etats-Unis sont restées atones en rythme séquentiel en juin, selon le Département du Commerce... alors qu'elles étaient anticipées en repli de -0,2%.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,4% le mois dernier par rapport au précédent, après une hausse de 0,1% en mai.



Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont stagné en juin, la baisse des prix pétroliers (les carburants ont baissé de 1% après avoir déjà reculé de 0,4% en mai), a été contrebalancée par les prix des denrées alimentaires qui ont rebondi de 0,7% après un repli de 1,6% le mois précédent.



Hors pétrole, les prix des produits importés ont augmenté de 0,2% en juin, à comparer avec une diminution de 0,3% le mois précédent.

Sur 12 mois à fin juin, les prix à l'importation affichent une progression de 1,6%, leur gain le plus important depuis décembre 2022 (+3,2%).



Enfin, le Département du Commerce annonce une hausse de 0,5% des stocks des entreprises américaines en mai, après une augmentation de 0,3% en avril (confirmée par rapport à l'estimation initiale).

Les ventes des entreprises des Etats-Unis sont quant à elles restées stables en rythme séquentiel en mai (il leur faut 1,37 mois pour écouler leurs stocks, comme le mois précédent).



NB : la flambée de l'or vers 2.460$/Oz (+2%) excède de très loin le repli du Dollar (-0,6%) depuis 1 semaine... sa hausse résulte -certes- de la baisse générale des taux (en anticipation d'un 'geste' de la FED) mais aussi de probables achats de banques centrales hors 'zone $'.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.