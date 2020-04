Devises : $ peu impacté par l'arrêt de la campagne de Sanders

08/04/2020 | 20:01

Journée plutôt calme sur le FOREX : peu de chiffres 'officiels' mais beaucoup d'études et de prévisions.



Le 'fait du jour' pourrait être politique aux Etats Unis avec l'abandon de la course à la Maison Blanche par Bernie Sanders qui pâtissait de mauvais scores dans de récents sondages, les électeurs devenant frileux face à un candidat de 'rupture'.



Le Dollar grappille 0,2% face à l'Euro (à 1,0860), il reste stable face au Yen et grappille +0,4% face au Dollar canadien.



Il cède -0,45% face à la Livre Sterling, les bulletins de santé de Boris Johnson se veulent rassurants : il pourrait s'asseoir et parler (ce qui signifie que s'il ne le pouvait pas la veille, son état était en effet assez sérieux !).



En ce qui concerne les données macro-économiques non inscrites au calendrier, le PIB allemand est attendu en baisse de -9,8% (pour ne pas dire -10%) au 2ème trimestre.

L'OMC anticipe un effondrement de -30% du commerce à l'échelle mondiale cette année.

Le PIB européen pourrait chuter de -10% cette année avec des perspectives de retour à une activité normale de plus en plus lointaine, du fait d'un déconfinement tardif et partiel pour des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie.

En France, la BdF estime à -6% le recul de notre PIB au 1er trimestre 2020, avec un plongeon de l'activité dans le secteur auto, le bâtiment et le tourisme : au total, ce sont 6,3 millions de salariés qui se retrouvent au chômage partiel en France début avril.



