Devises : $ plutôt robuste, le Yen en fort repli

Le Dollar a évolué de façon très disparate face aux principales devises: il s'effrite de -0,1% face à l'Euro vers 1,0995 mais le Dollar Index gagne lui 0,3% vers 0,9910.



C'est le yen qui s'est montré le plus faible -1,1% face au $ (et -1,2% face à l'Euro) alors que le patron de la BoJ annonce qu'il est prêt à racheter des bons du Trésor nippon en mode 'no limit' pour faire chuter le rendement du '10 ans' qui est censé être à zéro mais qui flirte désormais avec les 0,25%.



Le Franc suisse est la 3ème devise la plus faible avec -0,4% face au $ et -0,5% face à l'Europe à 1,0265.

La Livre se montre également très faible avec -0,7% (sous 1,3090) face au billet vert et -0,9% face à l'Euro.



Côté chiffres du jour, l'inflation (IPCH) dans l'Eurozone bat un record de 40 ans à +5,8% sur un an au mois de mars (contre 5,1% en février).

D'autre part, l'agence de notation S&P Global réduit sa prévision de croissance pour l'Eurozone de 4,4% à 3,3%... mais d'autres institutions revoient de moitié à la baisse leurs anticipations pour 2022.



L'Euro a donc bien résisté à de tels chiffres, et d'autant mieux que les cambistes parient que la BCE ne prendra pas d'initiatives en termes de lutte contre l'inflation avant fin 2022, d'où un puissante découplage par rapport à la FED.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.