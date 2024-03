Devises : $ poursuit sa lente remontée, Franc suisse faible

Le Dollar poursuit sa remontée amorcée il y a une semaine, alors que les anticipations de baisse de taux US sont de plus en plus 'timides'.

Bon nombre d'analystes estiment que la FED pourrait réviser à la hausse ses perspectives en matière de croissance économique et d'inflation, signifiant par là qu'il n'y a toujours pas d'urgence à réduire les taux (pas avant juin pour 76% des opérateurs).

Le '$-Index' grappille 0,18% à 103,63, ce qui constituerait son meilleur niveau de clôture depuis le 5 mars.

Le billet vert s'apprécie de 0,2% face à l'Euro qui recule vers 103,65, il reste stable face au yen et face au $ Canadien.

La devise la plus faible ce lundi, c'est le Franc suisse qui lâche 0,5% face au Dollar et -0,33% face à l'Euro, vers 0,9650.



La semaine sera ponctuée par les réunions de politique monétaire de plusieurs grandes banques centrales, dont celle de la Fed... mais elle ne devrait pas donner lieu à la moindre surprise (consensus de 99% pour un maintien du taux directeur mercredi) : les marchés seront, comme toujours, à l'affût de la moindre indication révélatrice sur le calendrier des baisses de taux d'intérêt à venir (et qui pourraient se limiter à 3 cette année).



Outre la Fed, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque Nationale Suisse (BNS) se réuniront aussi cette semaine, et là encore aucun changement sur les taux n'est attendu pour ces deux banques centrales.



La surprise pourrait venir de la Banque du Japon (BoJ), à qui des rumeurs de marchés prêtent l'intention de normaliser sa politique monétaire en remontant le loyer de l'argent et en mettant fin aux taux négatifs.





Du coté des statistiques du jour, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,6% en février 2024, contre 2,8% en janvier, et celui de l'Union européenne à 2,8% après 3,1%, selon Eurostat... des chiffres conformes aux attentes.



Selon les premières estimations, la zone euro a enregistré un excédent de 11,4 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en janvier 2024, contre un déficit de 32,6 milliards d'euros en janvier 2023.





