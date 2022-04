Devises : $ poursuit son ascension après inflation US à 8,5%

Le 'Dollar Index' confirme le franchissement de la barre symbolique des 100 (+0,3% à 100,24) grâce sa progression face à l'Euro (+0,45% à 1,0835) et au Franc suisse (+0,15%).

Il marque le pas face au Yen (-0,1%) au lendemain de sa flambée de 1% jusque vers 125,7 (+10% depuis le 4 mars).



Cette journée a été marquée par la publication de 2 mauvais chiffres en Europe: la balance commerciale de la France creuse son déficit à près de -10,3MdsE au titre de février, à comparer à un déficit de 7,95Mds en janvier.



En Allemagne, l'indicateur ZEW du climat économique a enregistré une baisse de 1,7 point en avril 2022 pour atteindre un nouveau plancher de -41 points. L'évaluation de la 'situation économique présente' en Allemagne s'est à nouveau considérablement détériorée: -9,4 points vers -30,8 points.



Le chiffre le plus attendu du jour était celui de l'inflation aux Etats Unis: elle atteint un score de 8,5% annualisé au mois de mars (du jamais vu depuis décembre 1981)alors que la hausse en 'séquentiel' affiche +1,2% après + 0,8% en février.

L'inflation en données 'core' (hors énergie et produits alimentaires) n'a progressé que de +0,3% le mois dernier, au lieu de +0,5% anticipé, soit +6,5% annualisé (au plus haut depuis août 1982).



Les cambistes se focaliseront désormais sur le FOMC de la BCE ce jeudi: les spécialistes n'attendent pas de prise de décisions significatives à cette occasion: c'est le vocabulaire employé qui sera scruté à la loupe.



