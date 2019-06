Devises : prises de positions limitées avant le G20

27/06/2019 | 12:37

A la veille du coup d'envoi du sommet du G20 à Osaka, au Japon, les marchés de devises restaient presque parfaitement stables en l'attente d'éventuelles annonces. Ainsi à cette heure, la monnaie unique européenne restait stable (+ 0,02%) face au billet vert à 1,1373 dollar, suivant des tendances quasi-identiques face à ses autres grandes contreparties.



C'est en effet demain et samedi que les chefs d'Etat et de gouvernement des grandes puissances mondiales se réuniront au Japon. Nombreux sont les intervenants qui anticipent des annonces positives concernant les négociations commerciales sino-américaines, une rencontre entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump étant prévue.



En attendant, on a appris ce matin que différents indicateurs de confiance économiques réalisés par la Commission européenne étaient plutôt en berne en juin pour la zone euro, surtout pour ce qui concerne l'industrie.



Dans la journée, on attend encore l'indice allemand des prix à la consommation pour juin, ainsi que ce même indicateur (en données PCE) pour les Etats-Unis.



EG





