Devises : rebond de 0,8% du $ sur fond tension géopolitique

Après une entame de mois d'août à la baisse, le Dollar a pris sa revanche ce mardi avec une hausse de +0,8% à 106,3E, soutenu par le surgissement de tensions géopolitiques avec la visite effective de Nancy Pelosi à Taïwan.

Une visite de pas du tout du goût de Pékin qui ne reconnait pas la souveraineté de Taipeh et considère que l'île fait partie de son territoire et ne peut donc accueillir de son propre chef le 3ème personnage de l'état américain pour conclure des accords, peu importe leur nature.



La Chine multiplie depuis plusieurs jours les menaces de rétorsion, les manoeuvres militaires à grand spectacle : cela n'a pas dissuadé Washington qui a été au bout du défi, estimant peut-être qu'il s'agit de gesticulations digne d'un 'tigre de papier'.



Les cambistes sont plus circonspects : si Pékin ne plaisante pas, et mène à bien des opérations militaires ciblées (de quelle nature, dans quelle zone ?), cela pourrait encore provoquer de nouvelles disruptions et des pénuries de pièces et matériaux aux Etats Unis ou en Europe.



L'Euro a reculé de -0,9% face au Dollar vers 1,1065$, il s'effrite de -0,15% face au Franc suisse vers 0,9720.

Un autre facteur de soutien pour le billet, ce sont les déclarations 'faucon' de 2 membres de la FED ce mardi.

Charles Evans (Président de la FED de Chicago) estime que +50Pts est une anticipation réaliste en septembre... mais si l'inflation ne s'améliore pas, +75Pts serait approprié.

Un tour de vis de +100Pts lui semble peu probable.



Pour Mary Daly (Présidente de la FED de San Francisco), le travail contre l'inflation est loin d'être achevé: les taux vont encore être augmentés -peut être fortement- et devraient ensuite rester à un niveau élevé 'pour un certain temps'. Elle n'anticipe pas encore un point d'inflexion (une baisse de taux) d'ici la mi-2023, voir encore plus tard.



