Devises : rebond de la Livre Turque se poursuit, E/$ stable

Les parités ont évolué en ordre dispersé par rapport au Dollar qui globalement ne bouge pas beaucoup.



L'écart le plus spectaculaire concerne pour la seconde séance consécutive la Livre Turque qui reprend encore +6% face au $ après +14% la veille: le Dollar rechute même de 18,3 vers 11,10 (pour mentionner les extrêmes) et efface en 48H tous ses gains depuis le 19 novembre alors que la Turquie rehausse ses taux et met en place des mesures de compensation pour les pertes encourues pour les entreprises étrangères détentrices de Livres.



Le Dollar a peu varié face à l'Euro, les écarts de rendement étant comparables (nos OAT se retendent de +7Pts de base vers 0,055%, les Bunds d'autant vers -0,305Pts alors que les T-Bonds prennent +6,5Pts à 1,465%...



Le billet vert prend logiquement 0,4% face au yen vers 114,1 (vu la hausse de rémunération, un gain plus important aurait été logique)

La Livre prend de son côté +0,3%, portée par les 'Gilts' qui affichent +12Pts de base (après +6 la veille), la situation politique de Boris Johnson se fragilisant.



A noter une forte reprise des crypto-actifs avec un Bitcoin qui prend +2.000$ de 47.000 vers 49.000, l'Ethereum repasse bien au-dessus des 4.000$





