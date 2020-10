Devises : rebond du Dollar, chute de la Livre & du $ canadien

15/10/2020 | 20:27

Le Dollar poursuit son redressement vers 1,1700E et cela peut s'expliquer par le différentiel de rendement des bons du Trésor de part et d'autre de l'Atlantique avec des Bunds qui se détendent de -5Pts à -0,62% (nos OAT affichent -4Pts à -0,34%), tandis que les T-Bonds stagnent vers 0,722%.

Il faut ajouter que le 'risk-off' ne soutient guère les Bons du Trésor US alors que Wall Street résiste beaucoup mieux que les places européennes (donc pas de phénomène de rotation sectorielle appuyée).



Le 'fait du jour', c'est la rechute de la Livre de près de -0,9% face au Dollar, vers 1,2900 et de -0,5% face à à l'Euro.

A noter également un brusque affaiblissement du Dollar canadien (-0,6%) qui rechute sous 1,320... en même temps que de nouvelles restrictions sanitaires sont déployées au Canada et vont brider l'activité économique.



Plusieurs chiffres 'macro' ont été publiés aux Etats Unis et le sentiment qui domine est celui d'une certaine 'neutralité' de' l'ensemble.

L'indice 'Empire State' de la région de New York chute à 10,50 après 17,0 en septembre.



Le consensus tablait sur un chiffre de 15 qui recouvre lui-même des réalités contradictoires puisque la composante des 'nouvelles commandes' rebondit vers 12,1 après 7,1, cela de l'emploi également (+5Pts).



Selon le Département du Travail, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont grimpé de 53.000 à 898.000 la semaine dernière ; par ailleurs, les prix à l'importation ont augmenté de 0,3% en septembre en séquentiel et de 0,6% hors produits pétroliers (+1,1% sur 12 mois).



De leur côté, les prix à l'exportation américains ont progressé de 0,6 % en données brutes et de 0,3% hors produits agricoles (+1,8% sur 12 mois).



L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à 32,3 en octobre, en progression de 17 points par rapport au mois précédent, marquant ainsi une franche accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (le consensus tablait sur un score de 14,5).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.