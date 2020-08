Devises : record absolu pour l'or à 2.010$, tensions sino-US?

04/08/2020 | 20:06

C'était à 16H48 : l'Or franchissait le cap des 2.000$/Oz et se hissait vers 2.010 (+2%) tandis que l'argent s'envolait vers 26,05$ (+6%).

Ce sont donc les métaux précieux qui s'enflamment car le Dollar apparaît peu changé.

Il s'effrite de -0,2% face à l'Euro vers 1,1780, de -0,15% face au Yen, de -0,2% face au $ canadien... et au pire de -0,35% face à la Livre Sterling (vers 0,9145).

La rémunération du Dollar à '5 ans' a touché un nouveau plancher de 0,20% mais cela ne représente que -1Pt de base par rapport à la veille, donc l'or et l'argent obéissent bien à une dynamique qui leur est propre.

Rappel: il existe 500 onces 'd'or papier' pour une once d'or réel, un ratio vertigineux qui ne supporterait même pas un taux de conversion de 1%.



En ce qui concerne les chiffres du jour, ils ne justifient pas non plus une baisse du billet vert ni la flambée de l'argent.

Peut-être les métaux précieux servent-ils de valeur refuge face aux tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine et sur le retard pris par le Congrès pour valider un plan de relance à 1.000Mds$ (la FED met la pression sur les élus et rappelle que c'est à la politique fiscale de prendre le relais) et à déterminer le montant des chèques mensuels alloués aux chômeurs précaires.



Trump de son côté met la pression sur Pékin en menaçant d'expulser les journalistes chinois (encore des espions !) et sur les entreprises chinoises, comme Tik-Tok (un logiciel d'espionnage, toujours selon Donald Trump).



Le gouvernement chinois s'est fermement opposé dans la nuit à ce qu'il considère comme des 'menaces' américaines à l'encontre des entreprises technologiques du pays.



Le Ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté les américains à cesser de 'politiser' les questions économiques et d'abuser du concept de sécurité nationale.

Donald Trump a annoncé hier que TikTok disposait d'un mois pour trouver un acquéreur (Microsof est sollicité pour racheter ses activités US) sous peine de devoir fermer ses activités aux Etats-Unis.



