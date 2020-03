Devises : redressement du $, chute de la Livre (-50Pts BoE)

12/03/2020 | 20:02

Le Dollar semble retrouver un peu de son statut de valeur refuge, bien que la BCE n'ait pas modifié son taux de prises en pension, maintenu à -0,50%.

L'Euro est potentiellement affaibli par le krach le plus phénoménal jamais observé en Europe, avec -14% à Madrid, -16,9% à 14.900Pts à Milan: c'est là que se situe le noeud du risque systémique, la BCE se montrant peu pro-active sur le sujet du 'risque' italien (beaucoup moins que sous Mario Draghi qui affichait sa volonté de comprimer les 'spread' de taux).



Le '10 ans' italien (le 'BTP') a vu son rendement exploser de +75Pts, de 1,10 vers 1,85%, ce qui suffit à caractériser un climat d'anxiété absolue.



Christine Lagarde ne l'a pas dissipé: elle a rappelé que dans ce genre de cas de figure, c'était aux Etats de s'impliquer via des politiques fiscales et monétaires volontaristes (prévoir un lourd creusement des déficits).



La petite phrase de Ch.Lagarde que tout le monde va retenir, c'est que 'personne ne doit s'attendre à ce que la banque centrale soit la 1ère ligne de défense en temps de crise'.

Or c'est exactement un discours inverse que les opérateurs espéraient: des banques centrales droites dans leurs bottes avec tout ce qu'il faut dans leur boite à outil pour ramener un semblant de sérénité.



Les investisseurs ont eu le sentiment que la BoE la veille puis la BCE ce jeudi agissaient sans véritable concertation... et puis la FED vient d'annoncer porter son 'repo' de 175Mds$ à 500Mds$: c'est donc le signal d'une injection illimitée de cash sur les marchés... et tout cela est annoncé en moins de 36H, donc de façon apparemment coordonnée.



C'est à double tranchant: cela signifier qu'il n'y aura pas de crise de liquidité mais cela peut également être interprété comme la preuve que la situation est jugée gravissime (1.500Mds$ supplémentaires seront injectés).



La FED fait donc très fort mais le Dollar n'en souffre pas trop.



La devise la plus volatile du jour fut la Livre Sterling, en chute de -1,7% sous 1,2600/$.

Le Yen a également fléchi face au Dollar, de -0,6% vers 105.











