Devises : $ renforcé par plan de soutien, rien en vue dans UE

22/04/2020 | 19:50

Le Dollar se raffermit nettement (+0,5% vers 1,081/E) à la faveur d'un nouveau plan de soutien de 480Mds$ adopté mardi soir par le Congrès US (il devrait être validé par le Sénat d'ici jeudi) et qui comporte une enveloppe de 300Mds$ de nouveaux crédits pour les petites entreprises, +60Mds$ pour les PME en détresse, puis 120Mds$ pour les hôpitaux + la recherche de vaccins.



Larry Kudlow qualifie ce plan de 'bon travail' qui a vite fait l'unanimité par delà les clivages politiques et se félicite que de nombreux états commencent à relancer leur activité, écartant l'objection d'un redémarrage prématuré alors que la pandémie n'a peut-être pas encore atteint son pic aux Etats Unis.

Il espère par ailleurs que les salariés retournant progressivement au travail, les surplus pétroliers (et d'essence) vont commencer à être mieux absorbés.



Les stocks de 'brut' des États-Unis se sont gonflés +15 millions de barils, selon l'EIA (Energy Information Administration) et s'établissent à 518,6 millions de barils (après +19,2Mns de baril la semaine précédente).

Les stocks d'essence sont demeurés quasi stables... ce qui peut provenir par la mise en maintenance d'unités de raffinage.



En zone Euro, pas de plan de relance en cours d'adoption et pas de solidarité entre membres de l'UE, le Nord ne voulant pas payer pour le Sud: il faudra des semaine d'êtres négociations pour parvenir à adopter un plan de soutien limité de 300MdsE sous forme de nouveaux crédits aux pays en difficulté alors que les Etats Unis ne mettent désormais que quelques heures à faire passer des aides de 500Mds$.



Enfin, la confiance des consommateurs chute vers -22,7 en avril après -11,6 en mars alors que le consensus visait -19,6.

cela ne contribue pas à renforcer l'Euro.



L'Euro se replie également de -0,5% face au Yen mais ne cède pratiquement rien face au Franc suisse (-0,1% à 1,0515).









