Devises : $ reprend +0,5% face à l'E, FED écarte taux négatifs

17/06/2020 | 00:27

Le Dollar a repris 0,5% ce mardi face à l'Euro alors que Wall Street baigne depuis 24H dans une douce euphorie alimentée par l'annonce du lancement par la FED lundi soir d'un programme de rachat -direct et ciblé- de dettes d'entreprises: cela va se traduire par une nouvelle augmentation de la quantité de Dollar dans le système (et non en circulation car cet argent reste dans la sphère virtuelle).



Et il faut y rajouter l'espoir que le Congrès vote une enveloppe de 1.000Mds$ de travaux publics (encore de la dette qui sera monétisée par la FED).

Le billet a pu être partiellement soutenu par les bons chiffres de ventes de détail en mai (+17,7%) ainsi que par le baromètre mensuel NAHB de l'immobilier (il ressort à 58 tandis que les prix des maisons sont pratiquement revenus à leurs niveaux record de janvier).



En ce qui concerne ses achats massifs d'actifs obligataires (monétisation de la dette fédérale, administration de la dette privée, pour montant de plus 3.000Mds$ en 6 mois), elle 'gèlera' (conservera au niveau maximum) son 'bilan' tant que la crise ne sera pas surmontée et le laissera se dégonfler si la croissance repart.



Ce qui a peut-être fait la différence, c'est cette petite phrase de Jerome Powell qui écarte le recours aux taux négatifs qui ne sont pas pertinents pour l'Amérique.

Le Dollar est resté stable contre le Yen et s'est légèrement renforcé contre la Livre (+0,3%).







