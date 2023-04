Devises : $ reste ancré sous 1,092E, volatilité nulle $-Index

Séance ultra calme sur le FOREX avec un Dollar Index inchangé à 102,15, malgré des T-Bonds dont le rendement s'est fortement tendu en 48H (+13,5Pts) après les solides chiffres de l'emploi américain publiés vendredi (qui était jour férié aux Etats Unis) qui confirment la bonne santé de la première économie mondiale.



Cette hausse de rendement des T-Bonds reflète la probabilité (80%) d'un relèvement de taux de 25 points de base à l'issue de la prochaine réunion de la Fed prévue le 3 mai, contre 55% il y a une semaine et 25% quinze jours auparavant, selon le baromètre FedWatch du CME.



Mais les T-Bonds n'offrent aucun avantage au Dollar car nos OAT prennent +12,5Pts à 2,825%, les Bunds affichent +12,5Pts à 2,3065%, les BTP italiens +13Pts à 4,1540%.

L'Euro/$ finit inchangé à 1,0915, le $/yen reste stable à 133,7.



Le 'chiffre du jour' n'a pas eu d'impact : les ventes de détail CVS ont diminué de 0,8% dans la zone euro et de 0,9% dans l'ensemble de l'Union Européenne, par rapport à janvier, selon les estimations d'Eurostat.



Ces reculs interviennent après des augmentations symétriques en janvier par rapport au mois précédent. Par rapport au même mois de 2022, les ventes de détail se sont contractées de 3% dans la zone euro et de 3,1% dans l'UE en février de cette année.



