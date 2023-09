Devises : $ reste robuste, bat un record face au Yuan à 7,35

Cette séance annule la précédente puisque le Dollar reperd l'équivalent du mince avantage qu'il avait affiché la veille (environ +0,15%), de telle sorte que le $-Index revient à la case départ à 104,90.



Le $-Index a connu un petit trou d'air en cours de séance, jusque vers 104,70 mais il a été vite comblé dans l'après-midi.

Cela reste une semaine positive pour le billet vert qui gagne +0,7% depuis le le 1er septembre.

Il faut souligner qu'une fois n'est pas coutume, le Dollar et le pétrole évoluent durablement en parallèle.

Le WTI et le 'Brent' pulvérisent leurs record annuel avec respectivement +1,2% à 87,8$ sur le NYMEX et +1,4% à 91$.



La journée a été pauvre en indicateurs 'macro' -contrairement à la veille- mais le résultat est à peu près le même, peu de volatilité et peu d'initiatives à 10 jours de la réunion de la FED qui ne devrait pas bouger cette fois-ci puis agir encore une fois au maximum, avant de maintenir le loyer de l'argent au zénith durant une période de plusieurs trimestres.



L'Euro reprend les 0,1% perdus la veille à 1,0710 et le Dollar les 0,4% perdus face au Yen à 147,8, un nouveau record annuel, le billet vert n'est plus qu'à 1,5% de son zénith de fin octobre 2022, soit 151 (la BoJ a déjà fait savoir qu'elle pourrait intervenir pour défendre les 150).



Enfin, le Dollar gagne encore du terrain face au Yuan : +0,2% à 7,3450, après avoir inscrit un nouveau record annuel à 7,35000, soit +1% sur la semaine écoulée.

Le Dollar confirme ainsi le franchissement de la résistance des 7,325 de fin octobre 2022.





