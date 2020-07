Devises : rude mois de juillet pour le $ qui perd presque 5%

31/07/2020 | 19:58

Le Dollar semblait bien parti ce matin pour inscrire sa 14ème séance de repli sur une série de 15 mais il parvient à rebondir de +0,5% vers 1,1780/E.

Il gagne même +1% face au yen (à 105,8) et ne s'effrite que face à la Livre (-0,15% à 1,315) et face au Dollar canadien avec -0,35% (à 1,338).



Sur la semaine écoulée, le $ perd 1,2% face à l'Euro et près de -5% sur le mois de juillet (-4,85% ce soir).



L'Euro est probablement affaibli par le PIB à -10,1% en Allemagne au T2 et à -13,8% en France (les dépenses de consommation des ménages ont plongé de-11%).



Les chiffres US étaient mitigés, mais pas de nature çà affaiblir le billet vert: l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 72,5 points au mois de juillet, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 73 points.



S'il est légèrement décevant, l'indice 'UMich' est surtout en baisse notable par rapport à son niveau affiché au titre du mois de juin. Il s'élevait alors à 78,1 points.



Les dépenses des ménages ont augmenté de 5,6% au mois de juin, selon le Département du Commerce, niveau proche du consensus de +5,5%.



De leur côté, leurs revenus ont reculé de 1,1% dans l'intervalle alors que le consensus de marché en attendait un tassement plus modeste de 0,3%.





