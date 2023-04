Devises : $ s'affaiblit de nouveau, Yuan peu réactif au PIB

Séance de consolidation sur le Dollar après 2 séances de vif rebond, avec de +1,4% à +1,6% repris face aux principales devises.



Le Dollar Index retombe de -0,4% vers 101,70 et il reperd 0,4% face à l'Euro (qui grimpe symétriquement vers 1,0960), -0,45% face au Franc suisse et -0,3% face au Yen.



Le Dollar a pu être affaibli par la publication d'un recul de -0,8% des mises en chantier de logements aux Etats Unis en mars.

Le Département du Commerce dévoile également un repli de -8,8% des permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, à 1.413.000 en rythme annualisé en mars, manquant ainsi légèrement le consensus de marché.



Les cambistes n'avaient pas réagi dans la matinée au recul inattendu de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne au mois d'avril: l'enquête mensuelle s'établit à seulement 4,1 pour le mois en cours, à comparer à 13 en mars et à 28,1 en février.



Cet indice portant sur les perspectives économiques allemandes confirme ainsi être entré dans une phase de repli, après une période de cinq mois consécutifs de remontée depuis son point bas de -61,9 de septembre dernier.



A noter également le peu de volatilité du Yuan (-0,05% à 6,876$) après la publication d'un produit intérieur brut (PIB) chinois en hausse de 4,5% en glissement annuel au premier trimestre 2023, selon des données publiées mardi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



En base mensuelle, l'économie chinoise a signé une croissance de 2,2% au cours des trois premiers mois de l'année, là où les analystes n'attendaient qu'une progression de 2%.



Ces chiffres suggèrent que l'économie chinoise se porte mieux après avoir longtemps pâti des mesures de confinement dans le pays, essentiellement sous l'impulsion du rebond de la consommation des ménages, réagissent ce matin les équipes de Danske Bank.



L'annonce d'une croissance chinoise supérieure aux attentes est surtout de nature à calmer les inquiétudes des investisseurs autour du ralentissement de la croissance.



