Devises : $ se renforce de 0,5% malgré la décision de Fitch

Aujourd'hui à 19:52 Partager

Net regain de volatilité sur le FOREX mais qui ne se traduit pas par la chute du Dollar suite à la dégradation de la note de la dette US de de 'AAA' à AA+' (cela 12 ans presque jour pour jours que 'S&P' avait retiré la note 'AAA', c'était un 6 août 2011).

Bien au contraire, on assiste à un net repli de l'Euro face au Dollar qui s'est accéléré au fil des heures : -0,3% vers 14H (à 1,020), -1% vers 16H30 (à 1,0915) puis 1,0955 à 19H.

Le Dollar Index se renforce de +0,3% à 102,60 du fait de la chute de -0,7% de la Livre, à noter également un nouveau plongeon des devises australes de -1 à -1,1% ($ néo-zélandais et $ australien) pour la 2ème journée consécutive.

Le Dollar ne semble pas non plus affecté par le plus colossal programme d'émission de la FED de son histoire avec 1.800Mds (dont 1.000Mds$ entre juillet et septembre) d'ici fin 2023, alors que les recettes fiscales sont tombées à un plus bas depuis fin 2008 (il y eu entre temps plusieurs réformes fiscales très favorables aux ultra-riches).



Au chapitre économique, l'enquête ADP déjoue une nouvelle fois les pronostics avec une hausse plus forte que prévu des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis : +324.000 en juillet, un chiffre largement supérieur aux attentes (de +170 à +180.000) selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP, spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.

Les créations de postes sont restées robustes, les loisirs et l'hôtellerie, des pertes sont enregistrées dans l'industrie qui souffre de la hausse des taux.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.