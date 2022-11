Devises : séance calme, le $ cède environ 0,8% en hebdo

La séance sur le Forex s'achève par des scores assez étriqués, avec un Euro qui entamait la journée en légère hausse (vers 1,0430) et qui finit inchangé (-0,05% à 1,0405).Sur la semaine écoulée, l'Euro grappille 0,5%, mais cela suffit à soulever la résistance des 1,0360.Le Dollar Index finit en légère hausse de 0,15% vers 106 et il cède -1Pt en hebdo après avoir re-testé 105,60 la veille, bien loin des 113 du 3/11.Le $-Index a surtout gagné du terrain (+0,3%) face au Yen et au Franc suisse.Le Dollar a également grappillé +0,2% face au Yuan à 7,1650 (soit +0,5% en hebdo), la devise chinoise réagissant peu à l'annonce faite par Pékin d'une baisse des réserves légales des banques chinoises, ce qui leur libère une capacité de prêt de 70Mds$ supplémentaires (pour soutenir l'immobilier tandis que les reconfinements s'accélèrent et plombent l'activité industrielle).Côté indicateurs, rien aux US en cette journée du 'black friday'; en Europe l'économie allemande a enregistré une croissance de 0,4% au troisième trimestre, annonce vendredi l'office fédéral de la statistique, qui revoit ainsi en légère hausse son estimation fournie il y a un mois (+0,3%): ce rebond s'explique par des achats 'en retard' et le poids des dépenses d'énergie.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.