Devises : séance calme, le $ teste les 1,200/E

Le Dollar a poursuivi son ascension face à l'Euro, jusque vers 1,2005 avant de consolider vers 1,2025 (soit une avance réduite à +0,15%).



Le billet vert n'a pas vraiment profité d'un différentiel de rendement, les taux longs US prenant +2,3Pts à 1,13% sur le '2031' tandis que les Bunds les Bunds affichaient +2Pts à -0,465%.



Les cambistes ont peu être -légèrement- influencé par Robert Kaplan (FED d'Atlanta) qui estime que les injections monétaires massives devraient être réduite à mesure que la conjoncture US s'améliorera... mais ce n'est pas le point de vue majoritaire à la FED, et ce n'est pas celui de Jay Powell.



Le Dollar aura plutôt bénéficié de la hausse surprise de l'indice PMI composite de l'activité globale aux Etats-Unis -calculé par IHS Markit- qui grimpe de 55,3 en décembre 2020 à 58,7 pour janvier -son plus haut niveau depuis mars 2015-, alors qu'il avait été annoncé à 58,0 en estimation 'flash'.



Cette révision traduit donc une accélération de l'expansion du secteur privé américain un peu plus forte qu'estimé initialement.

Même sentiment avec l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en janvier : +174.000 emplois en janvier, là où les économistes anticipaient +40.000 à +50.000, après les 78.000 destructions de décembre 2020 (chiffre révisé d'une estimation initiale de 123.000).



Le Forex a été particulièrement calme ce mercredi, la hausse du $ de +0,25% face au Franc suisse (jusque vers 0,90) figurant parmi les écarts les plus notables (l'Euro grappille +0,1% face au CHF à 1,0815.







