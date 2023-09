Devises : séance calme, sauf pour la Livre turque (à -0,55%)

Séance sans relief sur le FOREX, en l'absence des investisseurs US en ce lundi férié outre-Atlantique (Labor Day).



Il n'y avait aucune statistique considérée comme 'market mover' au menu, sauf en Allemagne où Destatis a dévoilé en début de matinée un nouveau repli de ses exportations en juillet (de 18,7MdsE à 15,9MdsE, soit presque -10%), confirmant la tendance négative en ce milieu de 3ème trimestre.



Pas d'impact réel sur l'Euro en fin de jounée : après avoir fléchi de -0,5% face au Dollar vendredi, il termine sur un rebond de +0,2% vers 1,0790.



La variations sur les diverses paires face au billet vert sont non significatives ce lundi, sauf pour la Livre turque qui chute de -0,55% vers 26,76/$ et 28,9/E alors que l'inflation en Turquie vient d'être mesurée à +60% en rythme annuel fin août.



Quelques indicateurs pourraient faire bouger les lignes cette semaine (attention, car les pires niveaux annuels ne sont pas loins sur les marchés de taux): on attend les chiffres des commandes à l'industrie aux Etats-Unis, demain, puis de l'ISM des services, mercredi.

En Europe, nous aurons les commandes à l'industrie puis la production industrielle en Allemagne qui devraient confirmer que la première économie d'Europe, traditionnelle locomotive du continent, montre des signes de faiblesse inquiétants.

Un possible motif d'évolution du discours de la BCE vers une tonalité plus 'colombe'.

Mais attention, depuis vendredi, le baril de pétrole a franchi en force de grosses résistances (85$ sur le WTI, 88$ sur le 'Brent') et cela pourrait anihiler la tendance à la décrue des prix dans l'UE et aux US.

L'impact sur le Dollar se mesurera ces prochaines semaines, les 2 (baril/$) évoluant habituellement de façon symétrique.



