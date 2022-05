Devises : séance d'attentisme avant FED, repli $Index à -0,3%

Grand calme sur le marché des changes en cette veille de communiqué de la FED.

Une hausse de 50Pts de base est déjà 'pricée' dans le cours du Dollar, une hausse +75Pts de base serait une demi surprise... mais le principal enjeu, c'est le rythme de réduction de la taille du bilan adopté par la FED.



L'Euro s'était redressé jusque vers 1,0575$ mais il finit peu changé avec +0,2% à 1,0525.



Les variations sont ensuite infinitésimales sur les paire $/Yen, $/£ (le 'cable' reste inchangé à 1,2490) et face au Franc suisse (+0,1% à 0,9785).

Le 'Dollar Index' consolide cependant de -0,3% vers 1,0345 car le Dollar australien se distingue avec +0,7% à 0,7095.



La banque centrale d'Australie s'est pourtant contentée d'un geste symbolique de +0,25% ce matin, à 0,35%... mais c'était la 1ère hausse depuis 2012, alors que le taux d'inflation dans l'île-continent est officiellement de +5,1% mais s'avère plus élevée à Sidney et Melbourne notamment.



Le Dollar reste soutenu par le rendement élevé des T-Bonds : le 10 ans a brièvement dépassé le seuil des 3,00% (à 3,01%) ce matin, au plus haut depuis 2018. Mais une détente de -4Pts à 1,946% s'est opérée dans l'après-midi.

Les commandes à l'industrie américaine ont augmenté de 2,2% en mars, après une hausse de 0,1% en février (chiffre révisé de -0,5%), selon le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie ont augmenté de 2,3% en mars après une croissance de 1,1% le mois précédent. Compte tenu de l'augmentation de 1,3% des stocks, le ratio stocks sur livraisons est passé de 1,45 à 1,43 d'un mois à l'autre.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.