Devises : séance de trêve des confiseurs, £ encore volatile

Le plus grand calme règne sur le Forex en cette journée semi-fériée.



L'Euro s'effrite de -0,05% face au Dollar à 1,2180, en l'absence de 'stats' et d'évolution des anticipations relatives aux injections monétaires de la BCE.



Le Dollar se montre un peu plus robuste contre le Franc suisse (+0,4%) à 0,8910 mais recule contre la Livre Sterling par le même écart de -0,4% à 1,3550.

La volatilité et les volumes sont anecdotiques mais la Livre (-0,3% face à l'Euro) est agitée par les rumeurs évoquant un accord commercial imminent entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne.



Mais alors que Boris Johnson devait s'exprimer ce matin, d'ultimes blocages concernant les quotas de pêche (qui seraient réduits d'un tiers sur 3 ans pour les non-membres du Royaume Uni) l'ont empêché d'annoncer qu'un compromis commercial global écartant le rétablissement des droits de douane et des autorisations réglementaires avait été approuvé.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.