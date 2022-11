Devises : séance hors norme, historique, défie l'imagination

Cette séance du 10 novembre 2022 restera dans les annales car elle a été incroyable, exceptionnelle et même unique par certains aspects: par exemple, Wall Street et les marchés obligataires US ont enregistré la plus forte hausse de l'histoire (140 ans) consécutive à la publication d'un chiffre d'inflation.

C'est également la plus forte pour le Nasdaq (+7,5%) depuis qu'il existe.



Et le recul de -0,2% par rapport aux anticipations n'est -de très loin- pas le plus gros écart mensuel enregistré en la matière depuis les années 80... et de surcroit, l'inflation progresse de +0,4% d'un mois sur l'autre.



Le Dollar Index (-2,4% à 107,9) enregistre une de ses plus grosses chute au 21ème siècle, si ce n'est plus grosse en 4 heures prises en continu... et c'est assurément la plus spectaculaire depuis le printemps 2009.

Le 'DXY' efface tous ses gains depuis le 19 août dernier et affiche -4,5% en une semaine: un tel écart sur 1 mois serait déjà impressionnant, là, c'est à couper le souffle.

Les cambistes qui étaient 'short' Euro/$ ou 'short £/$' ont vécu une séance de cauchemar avec un -1,5% sur le Dollar en 20 minutes, -2% en 1 demi-heure entre 110,8 et 108,8 (entre 14H30 et 15H00).

Par paires, l'Euro prend +2% à 1,0220, idem pour le Franc suisse, la Livre +3,2% à 1,1720 et le Yen un stupéfiant +4% à 140,8 (c'est la variation d'un trimestre en une demi-journée !).

Le Yen reprend 5,2% en une semaine, efface toutes ses pertes depuis le 5 septembre et se rapproche à 1% des 139,4, son zénith du 7 juillet.



La flambée de la devise nippone risque de mettre à mal les vendeurs à découvert (emprunteurs en Yen pour se placer à 4,5% sur des T-Bonds US): un écart de -5% en une semaine désintègre la rentabilité d'un 'carry-trade' initié il y a plus de 4 mois.







