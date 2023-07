Devises : séance marquée par un brusque décrochage du Yen

Journée ultra-calme sur le FOREX, avec des écarts millimétriques (Euro/Dollar inchangé à 1,1125, de même la paire $/£, le Franc suisse s'apprécie de 0,1%) mais le Dollar Index gagne +0,2% à 101,10.



Il le doit au seul décrochage du Yen qui finit à -1,1% face au billet vert et à l'Euro car la devise nippone pâtit d'un 'bon' chiffre de l'inflation qui écarte le risque -pour plusieurs mois semble t'il- de voir la BoJ changer de stratégie et commencer à durcir sa politique monétaire.



En effet, la hausse des prix au Japon s'établit à 3,3% et ce score est non seulement conforme aux attentes mais légèrement inférieur au consensus des économistes.

Dès 9H, le rendement du '10 ans' nippon a dévissé de 0,48 vers 0,405% pour terminer la journée à 0,4350%: cette chute de rémunération avoisine -10%, ce qui n'est pas neutre sur les changes.



